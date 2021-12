Traslado de urgencia por choque en Isla Aguada

Una mujer y un hombre resultaron lesionados luego de impactar su motocicleta con otro motocicleta particular en el poblado de la villa de Isla Aguada, dos de los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital general en Ciudad del Carmen.

Los hechos se registraron cerca de la medianoche, cuándo sobre la carretera costera del Golfo por calle los reyes en la villa de Isla Aguada, dos motocicletas italikas colisionaron, luego de que una de ellas intentará cambiar de carril sin precaución.

Tras el accidente un hombre y una mujer de una de las motocicletas resultaron con posibles fracturas, por lo que fueron valoradas por personal de la cruz roja mexicana destacamentado en la villa de Isla Aguada y todos urgencias al hospital general doctora María del Socorro Quiroga Aguilar para su atención médica.

Por otro lado las motocicletas fueron remolcados al corralón municipal y el caso turnado ante el agente del Ministerio Público ya que en este accidente hubo dos personas lesionadas, por lo que se tendría que linda responsabilidades en el Ministerio Público.

