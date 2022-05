Vecinos del edificio de “Doña Nicha” temen por su vida

Ante los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas en Ciudad del Carmen, vecinos en específico de los famosos edificios de “Doña Nicha” ubicados sobre la calle 37 por 44 y 42 de la colonia tecolutla, manifiestan sentir temor por su vida o la de sus familiares ya que este fue uno de los puntos donde colocaron la primer “Narcomanta” de anoche.

Un vecino que pidió total anonimato, argumento que el, observó como colocaban la “Narcomanta” gente extraña a ese sector, fuertemente armada y posteriormente se retiraban tranquilamente en una caravana de varios vehículos, manifestó que no solo él, si no la mayoría de los vecinos de estos condominios temen por la integridad de sus seres queridos y la de ellos mismos.

Ya que manifiestan que en ese lugar habitan mucha gente procedente de Colombia, por lo que a estas alturas ya no saben ni a quienes tienen de vecinos, en ese contexto, solicitan con mucho énfasis a las autoridades municipales y autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), que tomen cartas en el asunto para evitar más desgracias como las ocurridas en días pasados.

Ya que estos edificios que por años han sido un lugar tranquilo para habitar, hoy pareciera que se han convertido en el blanco de esta guerra que según las “Narcomantas” firmadas por el Cartel Pura Gente Nueva PGN han iniciado en contra de los famosos Colombianos de préstamos gota a hora.

Así mismo, está mañana en la ciudad capital San Francisco de Campeche la Secretaria de Seguridad Pública del estado de Campeche Marcela Muñoz Martínez, confirmo que las “Narcomantas” o “Mantas” colocadas en Carmen durante la noche de ayer en dos puntos de colonias diferentes, fueron puestas por verdaderos miembros de carteles que operan en la isla y quiénes prácticamente han declarado el inicio de una guerra contra los “Colombianos”.

Aseveró que en las últimas semanas, gente de nacionalidad colombiana, se ha puesto a disposición de las autoridades competentes en este caso personal de migración y vicefiscalía pero que ante la falta de denuncias de las víctimas logran salir en libertad.

