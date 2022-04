Volcadura KM 8 por una bolsa de basura

Una bolsa de basura a media carretera y el exceso de velocidad provocaron que la conductora de un automóvil particular volcara su vehículo en reiteradas ocasiones cuando circulaba sobre la vía federal 180, del tramo carretero, Carmen – Puerto Real, kilómetro 8.

Los hechos se registraron alrededor de las 00:30 horas de la madrugada, cuando según testigos, la mujer circulaba a exceso de velocidad abordo de un vehículo Kia, color blanco, con placas de circulación DKD-39-07 del estado de Campeche, con dirección a Isla Aguada, al llegar a la altura de un conocido colegio particular ubicado sobre el kilómetro 8, observó un bulto negro sobre la carretera pensando que era una persona, lo que provocó que volanteara para evitar atropellarlo.

Lo anterior ocasionó que perdiera el control de la unidad y saliera de la cinta asfáltica, para luego volcar en varias ocasiones y terminar de nueva cuenta sobre sus cuatro ruedas, pero con daños en la totalidad del vehículo.

Automovilistas que pasaban por el sitio y observaron el accidente dieron parte a los números de emergencia para reportar lo que había ocurrido en el sitio y pedir el apoyo de una ambulancia ya que la mujer estaba sangrando del rostro.

Al sitio llegaron Socorristas de la Cruz Roja quiénes le brindaron los primeros auxilios a la mujer la cual presentaba lesiones y contusiones menores en el rostro por lo que no fue necesario su traslado a un hospital pues no estaba en peligro su vida.

Elementos de la Policía Estatal preventiva abanderaron la zona para evitar algún otro accidente mientras que agentes de la Policía Federal División caminos de la guardia nacional realizaban el peritaje reglamentario ordenando el traslado del automóvil al corralón y el caso turnado ante el ministerio público.

Tiempo después llegaron familiares de la mujer afectada los cuales se indicaron serían responsable de los daños ocasionados a la vía Federal activando su seguro correspondiente pues el vehículo al ser de modelo reciente cuenta con aseguradora.

