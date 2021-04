Mamá no sólo es ama de casa

Honestamente no soy persona de quejarse, PERO: Walmart, ¿Cómo que celebra a mamá como se merece? Y todo son batidoras, microondas, juegos de vasos, ropa de cama…. NO. ¿No pudieron ponerle el mismo letrero a los televisores? Yo veo televisión también. ¡¿No pudieron poner el letrero en cualquier otro lado?! Me gusta el PS5, me gusta hacer ejercicios, me gustan las sortijas, me gustan las manualidades, ME GUSTAN TANTAS COSAS QUE ES RIDÍCULO QUE ME ENCAJONES POR SER MADRE A LA COCINA Y AL ASEO DE LA CASA.

Como madre, me da tristeza. Como estudiante de maestría en Mercadeo, me pregunto qué pasó por su cabeza al hacer semejante selección de regalos y decir que esto es lo que merecemos.

Texto e imágenes de Zacha vera