Atención

Información importante para los trabajadores Petroleros del Sindicato Petrolero Sección 47.

Del 17 al 29 de enero 2022 dará inicio la aplicación de la dosis de refuerzo “Astra Zeneca”.

Indispensable presentar comprobante de esquema de vacunación completo y credencial del SIIU.

