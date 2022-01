En 2022 la Unidad Médica Móvil de PEMEX continuará dando atención a habitantes del municipio de Carmen

Ciudad del Carmen, Camp. – Petróleos Mexicanos (PEMEX) reafirma su compromiso social con el estado de Campeche al brindar servicios de salud en forma gratuita a localidades del Municipio de Carmen, con la finalidad de coadyuvar a elevar la calidad de vida de las comunidades donde tiene presencia.

Durante enero de 2022, la Unidad Médica Móvil (UMM) de PEMEX brindará consultas de medicina general, toma de signos vitales, consultas odontológicas, medicamentos gratuitos para las familias carmelitas y, previa valoración médica, realizará ultrasonidos de embarazo y electrocardiogramas.

En este primer mes del año, la UMM extenderá su área de influencia y llegará a cuatro colonias más, a las que también llevará sus servicios gratuitos. Además, irá por séptima ocasión a dos comunidades de la Península de Atasta, como parte de su compromiso de responsabilidad social.

A partir del 3, 4 y 5 de enero el servicio cubrirá Atasta. El 6 y 7 brindará atención a familias de la comunidad de Puerto Rico, del municipio de Carmen. Las cuatro colonias que en 2022 tendrán servicio médico gratuito son: Morelos, el 10, 11 y 12 de enero; Villas de Santa Ana, los días 13 y 14; Los Volcanes 17, 18 y 19, y Belisario Domínguez, los días 20 y 21.

La UMM de PEMEX también dará servicio a las colonias Renovación los días 24 y 25, para cerrar en la Manigua los días 26, 27 y 28 de enero.

Finalmente, con una inversión de 1.4 millones de pesos durante este primer mes, se proyecta brindar poco más de 2 mil atenciones médicas en beneficio de los carmelitas.

