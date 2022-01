Entrega director general de PEMEX ambulancias de traslado y anuncia basificación de trabajadores de Servicios de Salud

Se entregaron las primeras 40 unidades de un total de 129 que se distribuirán en los centros de atención médica del país

A partir de febrero y hasta el término de esta administración se llevará a cabo un programa de basificación de 17 mil trabajadores transitorios

En cumplimiento de las instrucciones del presidente de México se realiza este acto de justicia laboral, siendo totalmente transparente y gratuito

El director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Ing. Octavio Romero Oropeza, dio el banderazo de salida de las primeras 40 ambulancias de traslado, de un total de 129 que se distribuirán en las diferentes unidades médicas del país, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a las y los trabajadores, nuestro activo más importante.

Indicó que se trata de la renovación del parque vehicular de ambulancias que se irán recibiendo en el transcurso de este mes para sustituir así a las unidades que ya no están en condiciones de prestar un buen servicio. Las nuevas ambulancias están equipadas para ofrecer un eficaz traslado de pacientes, trabajadores o quien lo requiera, porque PEMEX siempre ha sido muy solidario con el resto de la población.

El titular de PEMEX expuso que, en cumplimiento de las instrucciones del presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, a partir de febrero y hasta el término de esta administración se llevará a cabo un programa de ascensos por escalafón y basificación de trabajadores transitorios, dándole prioridad a los criterios de antigüedad y función estratégica. En Servicios de Salud se iniciará con 409 empleados y con ello se va a garantizar la plantilla necesaria para atender a trabajadores en activo, jubilados y derechohabientes.

Romero Oropeza explicó que a nivel nacional, en todo PEMEX, se basificará a 17 mil trabajadores transitorios, por tratarse de un derecho. Enfatizó que este no es un tema político, sino de justicia laboral. El proceso será totalmente transparente y gratuito, por lo que exhortó a los trabajadores a denunciar inmediatamente cualquier anomalía o irregularidad que conozcan.

Al evento que se realizó en la explanada principal del Cetro Administrativo PEMEX de la Ciudad de México, asistieron Marcos Herrería Alamina, director Corporativo de Administración y Servicios; Rodolfo Lehmann Mendoza, subdirector de Servicios de Salud; Edelín Pérez Cárdenas, supervisora de Enfermería y Norma Judith Santiago Medina, Coordinadora Nacional de Enfermería.

