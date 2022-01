Entrega PEMEX juguetes a 572 menores de Casas de la Niñez Indígena de siete municipios del estado de Campeche

Ciudad del Carmen, Camp. –Con motivo de la celebración del Día de Reyes, Petróleos Mexicanos (PEMEX) promovió entre sus trabajadores la Colecta anual de juguetes “Creciendo y jugando sin estereotipos”. Los regalos se entregarán al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en beneficio de 572 niños de 12 comunidades de siete municipios del estado de Campeche.

La colecta anual se desarrolló del 4 de diciembre del 2021 al 4 de enero del 2022, bajo la coordinación de la Gerencia de Inclusión de PEMEX y la colaboración de la Subgerencia de Administración de Personal Ciudad del Carmen, así como las subdirecciones de Producción Región Marina Noreste, de Abastecimiento y de Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción.

Los juguetes se entregarán a Casas de la Niñez Indígena del INPI y a Casas Comunitarias, e iniciará a partir del lunes 10 de enero en las localidades La Polla y López Mateos, municipio de Escárcega. El martes 11 de enero corresponderá a la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de Candelaria, así como a Bolonchén y Dzitbalchén, en Hopelchén.

El miércoles 12 se hará la entrega de juguetes en El Carmen II y Ley de Fomento Agropecuario, municipio de Calakmul. Para el jueves 13 corresponderá a la de San Antonio Sahcabchén en Calkiní, así como en Cumpich y Pomuch, en Hecelchakán. La entrega finalizará en Champotón el 14 de enero, en las comunidades de Sihochac y Carrillo Puerto.

La colecta permitió reunir 631 juguetes que entregó al INPI la Subgerencia de Administración de Ciudad del Carmen, de la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Recursos Humanos Sureste. Con estas acciones, PEMEX refrenda su compromiso con la niñez indígena campechana, y en este caso hace posible la llegada de los Reyes Magos.

–o0o–

