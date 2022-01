Informe covid: Pemex

Informe semanal sobre contagios de COVID-19 en trabajadores y derechohabientes de PEMEX

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informa que, de una población derechohabiente de aproximadamente 750 mil personas (entre trabajadores, jubilados y familiares), hasta hoy se han registrado 55,749 personas con síntomas respiratorios a las que se han realizado 46,035 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 23,838 y confirmar 22,197 casos de COVID-19, por lo que se han confirmado por PCR y asociación clínico-epidemiológica un total de 27,195 casos de COVID-19.

De los 27,195 casos de COVID-19:

23,113 fueron dados de alta, que representa un porcentaje de recuperación del 85.%

230 continúan en aislamiento domiciliario

16 en hospitalización en un pabellón aislado

5 se encuentran en Terapia Intensiva

Lamentablemente, hasta esta fecha se han registrado 649 defunciones de trabajadores en activo, 1,837 de jubilados, 1,328 de familiares y 17 externos

Hasta ahora, 362 pacientes que ingresaron a terapia intensiva han sido enviados a su domicilio.

La estrategia de prevención integral en la empresa para minimizar el contagio de COVID-19 entre nuestros trabajadores, jubilados y sus familiares ha logrado contener la propagación del virus. Se siguen intensificando medidas de sana distancia, el trabajo remoto para actividades administrativas, filtros sanitarios, limpieza y sanitización en centros de trabajo y distanciamiento de personal operativo. Por ejemplo, con la estrategia “PEMEX Más Cerca de Ti”, acercamos los servicios de salud a los jubilados y familiares para asesorar y dar seguimiento a nuestros pacientes sin que tengan que salir de casa.

Hasta hoy se han atendido por videoconferencia a 28,360 derechohabientes, entre los que se han identificado 9,279 con síntomas respiratorios, 2,105 asesorías para surtimiento de receta, 5,863 atenciones de salud mental y 11,113 padecimientos diversos.

PEMEX reconoce la responsabilidad, disciplina y solidaridad de toda la comunidad petrolera ante la contingencia y reafirma su compromiso con la seguridad y salud de sus trabajadores y sus familias, el capital más valioso de esta empresa.-

