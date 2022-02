Participa Terminal Marítima de PEMEX en simulacro

Ciudad del Carmen, Camp. – Personal de la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos (PEMEX) “Puerto Isla del Carmen”, participó en el simulacro de “amenaza de artefacto explosivo” organizado por la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam), a fin de evaluar la respuesta de las autoridades gubernamentales, civiles y militares en materia de Protección Marítima y Portuaria.

La práctica permitió evaluar la comunicación, coordinación, disponibilidad de recursos y forma de hacer frente a un suceso no deseado en la instalación, con la participación del personal de la Apicam, así como de la Terminal Marítima, de los departamentos de Seguridad Física y de Salvaguarda Estratégica de PEMEX.

Dicho ejercicio se llevó a cabo en forma interna, con fundamento a lo establecido en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código PBIP) y se realizó de las 10:00 a las 12:00 horas.

Al término del simulacro, se llevó a cabo una reunión de evaluación donde los involucrados compartieron observaciones y comentarios para el análisis de las áreas de oportunidad detectadas y se elaboró una minuta de compromisos para futuros ejercicios.

PEMEX a través de la práctica de simulacros en sus instalaciones, refrendan su compromiso con la cultura de la prevención y la capacitación de sus trabajadores en materia de protección y seguridad.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!