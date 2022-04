Terminal de Almacenamiento y Despacho Mérida capacita al personal para operar nuevos equipos de autotanques

Mérida, Yuc. – Con la finalidad de actualizar y realizar de manera eficiente los servicios de logística y reparto a las más de 130 estaciones de servicio en la ciudad de Mérida y más de 290 en la Península de Yucatán, Petróleos Mexicanos (PEMEX), llevó a cabo un taller de capacitación al personal de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) en esta ciudad para la operación de cinco nuevos equipos de autotanques.

La TAD Mérida recibió los cinco nuevos equipos como parte del fortalecimiento de la estrategia de PEMEX para la entrega y logística comercial de los productos y servicios que ofrece al mercado de combustibles.



Procedentes de Monterrey, Nuevo León, cada uno de los autotanques cuentan con capacidad de 20 mil litros de combustible, tienen tecnología de punta y cumplen con los estándares que exige la normatividad vigente en materia ambiental, además de estar equipados con doble compartimento para transportar dos tipos de refinados simultáneamente.

Para mayor seguridad y protección, los autotanques tienen un sistema de cámaras de video y de comunicación de voz.

Con estas acciones PEMEX fortalece y garantiza la seguridad en la entrega de sus servicios y productos.

