Asaltan clínica de Hemodiálisis

A punta de pistola, dos sospechosos amagaron a los empleados de una clínica de “Hemodiálisis” en el fraccionamiento Justo Sierra para apoderarse de dos teléfonos celulares y dinero en efectivo para después huir.

Los hechos ocurrieron cerca de las 10:00 horas, cuando empleados del centro de “Hemodiálisis Enesur” marcaron a los números de emergencia 9-1-1, para solicitar la presencia de agentes de la policía, ya que acababan de haber sido víctimas de un violento asalto.

Hasta la calle 66 por 31-C y Avenida Justo Sierra, se desplazaron agentes de la Policía Estatal Preventiva y agentes de la dirección de Seguridad Pública, quiénes luego de dar un breve recorrido para tratar de dar con los responsables, acordonaron la clínica particular.

Para tomar la declaración de los empleados del lugar, quiénes manifestaron que dos sospechosos ingresaron con armas de fuego en mano, los amagaron e hicieron que se tiraran al suelo, despojándolos de dos teléfonos celulares, un iPhone 12 con valor de 20 mil pesos y un Huawei Nova con vamos de 6 mil pesos, así como al menos 4 mil pesos en efectivo.

Ya con el botín en mano, los sospechosos emprendieron la huida, y es que hasta el momento no se saben si se transportaban en vehículo o motocicleta, con respecto a ello, las autoridades están realizando la investigación, así como verificando las cámaras de seguridad de los domicilios aledaños A dónde se registró el violento robo.

Al lugar también arribaron agentes del ministerio público para dar inicio con las investigaciones correspondientes e iniciar una nueva carpeta de investigación por el delito de robo con violencia a mano armada.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!