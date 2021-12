Borracho pero buen muchacho

Un hombre de la tercera edad resultó con lesiones sangrantes en el brazo izquierdo luego de que presuntamente un automovilista lo golpeara, cuando caminaba con la ayuda de sus muletas en calles del fraccionamiento Puente la Unidad; Cabe señalar que el lesionado se encontraba bajo los influjos del alcohol.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:35 horas, cuándo José del Carmen de aproximadamente 68 años de edad, caminaba sobre la Avenida Azucena entre calle Tulipán y Bugambilias del fraccionamiento antes mencionado, según su manera de actuar se encontraban posiblemente bajo los influjos del alcohol.

Mismo que manifestó que un vehículo lo habría golpeado con el espejo y posteriormente cayó al suelo, causando se la herida sangrante en el brazo izquierdo, motivo por el cual fue auxiliado por ciudadanos quiénes se percataron que se encontraba tirado Don José del Carmen, mismos que lo sentaron en una silla y para entonces llamaron a la cruz roja mexicana.

A la llegada de los paramédicos valoraron al hombre que afortunadamente solo resintió el golpe y terminó con una herida lacerante en el brazo izquierdo por lo que ahí mismo en el lugar fue curado y vendado de la extremidad, ya que Afortunadamente no ameritaba su traslado a un nosocomio. Al final el hombre agradeció a la paramédico con un beso en la mano.

Don José del Carmen manifestó que fue el vehículo qué lo golpeó y se dio a la fuga, pero esta versión no pudo ser comprobada del todo, por lo que el hombre tomo sus muletas y continúa caminando hacia su domicilio en la Colonia manigua como el refirió.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!