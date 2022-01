Encuentran taxi robado

Fue en calles de la colonia Justo Sierra que agentes de la Policía Municipal encontraron un taxi estacionado con reporte de robo, según datos oficiales la unidad fue robada hoy a las 6:00 de la mañana en la colonia Santa Margarita.

Los hechos ocurrieron cerca del medio día, cuando sobre la calle 76 por avenida paseo del mar de la demarcación antes mencionada, agentes municipales encontraron un automóvil Nissan Tsuru, marcado con el número económico 2777, matrícula de circulación 37-86-BFC del estado de Campeche.

El cual se encuentra afiliado al Sindicato Único de Trabajadores del Volante SUTV, el cual fue encontrado desvalijado del área del motor, pues le hacía falta el distribuidor, batería y computadora las piezas más comunes de robo en estos vehículos.

La zona fue acordonada por el personal de la dirección de Seguridad Pública, mientras levantaban datos de lo sucedido, fotografiaban la escena y solicitaban la presencia de una grúa particular para remolcar el vehículo a las instalaciones de la vicefiscalía para dar inicio a la investigación.

Por otra parte el propietario del vehículo, tendrá que presentar su denuncia de robo y papeleo que acredite la propiedad para que le sea entregada la unidad.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!