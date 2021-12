Mujer se defiende y frustra robo mayor

Un individuo con machete en mano asaltó a la empleada de una papelería en la colonia Emiliano Zapata, la afectada logró sacar una lámpara de choques eléctricos y con eso logró ahuyentar al delincuente quién corrió despavorido.

Los hechos ocurrieron cerca de las 18:00 horas, en un establecimiento denominado “Papeleria y Novedades Dany” la cual se encuentra situada sobre la calle 5 de mayo por calle Emiliano Zapata de la Colonia antes mencionada.

Cuando sorpresivamente el sospechoso ingresó al comercio y empuñando un machete oxidado, amenazó a la empleada con que se trataba de un asalto, la joven reaccionó casi inmediatamente y tomo una lámpara de choques eléctricos para defensa personal.

Logrando ahuyentar al delincuente quién únicamente logró tomar del mostrador 3 piezas de “USB” y salió corriendo despavorido rumbo a la Avenida Satélite de la misma Colonia, al sitio arribaron personal de la Cruz Roja Mexicana quiénes valoraron a la joven mujer quién entró en crisis nerviosa.

De igual forma, agentes de la dirección de Seguridad Pública arribaron al lugar de los hechos para tomar la declaración de la afecta, y montar un operativo exprés para tratar de dar con el presunto responsable.

