Se estrella en poste de luz

Un hombre terminó con lesiones menores luego de impactar su vehículo contra un poste de luminaria cuando circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los influjos del alcohol sobre las calles de la colonia Boquerón del Palmar.

Los hechos se registraron alrededor de las 05:00 horas cuando un hombre circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Pointer, color negro, con placas de circulación del estado de Campeche a exceso de velocidad sobre la Avenida Boquerón del Palmar de la demarcación antes mencionada.

Al llegar a la altura de la calle 53, el automovilista perdió el control del volante impactándose de frente contra un poste de aluminio de alumbrado público propiedad del Municipio de Carmen, causando daños regular cuantía.

Por el impacto el hombre resultó con algunas heridas por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quiénes le brindaron los primeros auxilios, curando las heridas del hombre e indicaron que no era necesario su traslado a un centro médico.

Agentes de la Dirección de Seguridad Pública del departamento de vialidad y tránsito municipal, tomaron conocimiento del ocurrido y determinaron que la persona sería detenida por conducir bajo los influjos del alcohol y el caso fue turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidad correspondiente.

