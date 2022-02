Continúa Unacar apoyando a egresados en titulación

Se realizó la titulación mediante la Defensa de la tesis titulada: “The Impact That 6 minutes English Webpage has on the Development of the Listening Skill: a case Study with low proficiency in English” de la pasante Diana Luisa Ceballos Ceballos quien es egresada de la Facultad de Ciencias Educativas de la Licenciatura en Lengua Inglesa. La egresada fue aprobada por mayoría de votos.

Cabe la pena destacar que la ceremonia protocolaria se celebró en la Plataforma Virtual Teams de la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), el pasado 4 de febrero.

El Honorable Sínodo estuvo integrado por: Mtra. Zenaida Rodriguez Córdova, Presidente; Dr. Rafael Ferrer Méndez, Secretario y Dra. María José Guillermo Echeverría, Vocal.

Es importante resaltar, que de esta manera se continúa apoyando a los alumnos egresados y que formaran parte del sector productivo, quienes ahora hacen uso de su experiencia para fortalecer el aprendizaje y enriquecer la formación de una nueva generación.