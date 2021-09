Examen de titulación en lengua inglesa

Este 6 de septiembre de 2021 realizó su examen de grado de Licenciatura con la tesis titulada “L1 Spanish Speakers in the Acquisition of English Possessive (´s and of) as a Foreign Language”. defendida por la C. Alma Lizeth Yuridia Avelino Cruz, quien es egresada de la Facultad de Ciencias Educativas de la Licenciatura en Lengua Inglesa.

Cabe la pena destacar que dicho examen se celebró en la Plataforma Virtual Teams de la Facultad de Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) y fue aprobado por unanimidad.

El Honorable Sínodo estuvo integrado por: Dra. Gandy Griselda Quijano Zavala, presidente; Mtra. Rosa Adriana May Meléndez, secretaria y Mtra. Zenaida Rodríguez Córdova, vocal

Es importante resaltar, que de esta manera se continúa apoyando a los alumnos egresados y que formaran parte del sector productivo, quienes ahora hacen uso de su experiencia para fortalecer el aprendizaje y enriquecer la formación de una nueva generación.