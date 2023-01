Nombran a Dra. Julia Griselda Cerón Bretón, como Directora General de Investigación y Posgrado de esta Institución

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y la normatividad que rige a la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), y por las facultades que le confiere a la C. Rectora, Dra. Sandra Martha Laffón Leal, se otorgó el nombramiento a la Dra. Julia Griselda Cerón Bretón, como Directora General de Investigación y Posgrado de esta Institución, a partir del 16 de enero de 2023.

Es Doctora en Ciencias de la Tierra, por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con 22 años de experiencia en investigación y 17 años de antigüedad en la UNACAR; Líder del Cuerpo Académico Consolidado de Ingeniería Química Aplicada, participa en la Academia de Ciencias e Ingeniería y pertenece al núcleo académico básico de la Maestría en Ciencias Ambientales. Participa de forma activa en los procesos de evaluación interna y externa de los programas educativos, así como en comités de evaluación de pares para ESDEPED, CIEES, CONACYT y PRODEP.

Desde enero de 2005 hasta la fecha es Profesora-Investigadora en la Facultad de Química, trabajó en la Gerencia de Atención al Cliente en el Área de Medio Ambiente y Seguridad en el Instituto Mexicano del Petróleo Región Marina, entre otros.

Ha tenido proyección académica internacional, mediante estancias académicas en Civil Engineering Department of University of Salerno, School of Freshwater Sciences of the University of Wisconsin-Milwaukee y la Universidad de Guayaquil en Ecuador en la cual participa con pares académicos en el desarrollo de proyectos de investigación en el área de Ciencias de la Tierra y Ciencias Ambientales. De igual forma, ha realizado diversas estancias nacionales en diferentes Instituciones de Educación Superior.

Es miembro de la red MUFRAMEX de Investigación México- Francia y del Programa de Mentoras en la Ciencia del British Council; así como cuenta con el reconocimiento a perfil deseable PRODEP desde el año 2006 vigente a la fecha y es miembro Nivel I del SNI del CONACYT desde el año 2005.

La Dra. Julia Griselda Cerón Bretón hizo patente su compromiso con esta nueva responsabilidad para sumarse al trabajo de coordinación, promoción y evaluación de las actividades de investigación y posgrado, proponer convenios de colaboración y políticas de investigación y posgrado, fomentar programas y proyectos y promover la internacionalización de posgrado y de la investigación en nuestra Universidad; así como sumarse al proyecto institucional encabezado por la Rectora, Dr. Sandra Martha Laffón leal, con el compromiso de elevar y mejorar el nivel académico de la UNACAR en beneficio de la comunidad universitaria.