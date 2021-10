Con tantas amenazas en el mundo digital, es importante protegerse y proteger nuestros datos.

Ten cuidado con el entorno.

Si estás sentado en una cafetería o en el transporte público y estás trabajando o chateando en tu equipo, se consciente de quién o quiénes están sentados alrededor. Es importante especialmente cuando se trabaja con información sensible. No mires nada que no quieras que los demás vean, como correos electrónicos personales o documentos de trabajo confidenciales, y asegúrate de no extender papeles o cualquier otra cosa importante en la mesa frente a ti.

No abras emails de remitentes desconocidos

Ten cuidado con las direcciones de correo electrónico desconocidas y los archivos adjuntos. No abras archivos adjuntos y nunca respondas si sospechas de la autenticidad del remitente. Si el correo electrónico es de alguna entidad como tu banco, seguramente podrás enviarlo a la empresa y pedir que te confirmen si es verídico. Los hackers o piratas informáticos son cada vez más inteligentes, por lo que debes estar alerta a la hora de abrir los correos electrónicos. Es importante saber siempre quién es el remitente y si es seguro.

Protege tus datos con una contraseña

La norma más básica de protección de datos es contar con una contraseña segura. Utiliza diferentes caracteres, números y letras mayúsculas y minúsculas. Evita usar la misma contraseña para diferentes cuentas y ten cuidado al usar los nombres de tus seres queridos o lugares favoritos porque podría adivinarse más fácilmente.

Instala un sistema antivirus

Asegúrate de instalar un sistema antivirus en tu dispositivo y comprueba siempre que esté actualizado. No sólo te protegerá contra la mayoría de los correos electrónicos infectados por virus o sitios web corruptos, sino que también te ayudará a proteger tu información personal. Asegúrate de que nunca guardas datos personales en computadoras públicas.

Haz una copia de seguridad

Una de las mejores maneras de proteger tus datos es haciendo una copia de seguridad.

De esa manera, si eres víctima de algún robo o le sucede algo a tu ordenador, tendrás una copia duplicada de todo. Para ello puedes usar la opción de Drive que te ofrece la UNACAR con tu cuenta de correo electrónico institucional.

Recuerda que debes realizar una copia de seguridad regularmente. También puedes configurar el equipo para que se actualice de forma automática. Otra opción es usar un disco duro para asegurar tus datos. Te proporcionará un nivel adicional de seguridad, especialmente cuando está protegido con un software que sólo te permite a ti acceder a tus datos.

Vía: https://www.kalamazoo.es/

#ProtegeTuUniversidad

#MetaRedMéxico

#ValoraTuInformación

#UNACARsegura