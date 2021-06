En días pasados el Dr. José Antonio Ruz Hernández rector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), reiteró que el semestre agosto–diciembre 2021, continuará en modalidad virtual en todos los niveles para todos los programas educativos que se ofertan en esta casa de estudios.

Al respecto el Dr. Ruz Hernández, puntualizó, que en dias pasados se reunió el Comité Ejecutivo de Contingencias de la UNACAR, donde se determinó que dadas las actuales circunstancias por el incremento de la cantidad de contagios y sobre todo cuando uno empieza a recibir noticias de gente cercana que su familia está presentando contagios, se tomó la decisión que el próximo semestre continuara siendo virtual, precisamente para cuidar la integridad física no solo de los docentes y de los estudiantes, sino también de los administrativos y de toda la comunidad.

Como todos saben, desde al año pasado para mantener la continuidad académica y administrativa, hemos estado adaptando muchos de los procesos que originalmente se realizaban en presencial, ahora se hacen en línea, precisamente para evitar el contacto físico y asi evitar crezca la cadena de contagios.

Esta decisión se tomó, ante el incremento de casos de contagios de COVID-19 en el Estado de Campeche, así como en el País. Otro factor que influyó, es la falta de la aplicación de vacunas en los estudiantes, quienes representan el mayor porcentaje de la comunidad universitaria y representa un mayor riesgo.

Por su parte la Dra. Lubia del Carmen Castillo Arcos, Directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, comentó que aunque el personal docente y administrativo han recibido las dos dosis de vacuna, pero no es al 100 por ciento una seguridad y desgraciadamente no fue la totalidad del personal que recibió este biológico, por diversas causas no les fue posible en su momento, sin embargo, recientemente se hizo una encuesta a través del departamento de Recursos Humanos, donde se dio la prioridad para el personal que no tuviera ninguna de las dos dosis o le faltara una dosis, lo pusiera de conocimiento.

Esta encuesta es un punto importante para saber la totalidad del personal vacunado, esto es parte de las acciones que se están haciendo, sin embargo, ante esto, los estudiantes del nivel medio superior y superior, como todos saben no han recibido ninguna dosis de vacuna y ellos son el número mayor de población que se tiene en la UNACAR, es por lo que ante esta situación es un riesgo para todos, ya que aunque se tenga la vacuna no es una efectividad total, sigue latente el riesgo de contraer este virus, ya que han aumentado el caso de personas vacunadas que aun así lo han contraído, de ahí un mayor riesgo y por eso se mantienen las medidas de precaución que se han venido manejando.

Castillo Arcos comentó que hay inquietud en algunos estudiantes por retornar a los campos clínicos, sin embargo, puntualizó que por el momento y por la seguridad de los alumnos, no es posible, aunque hay inquietud en un grupo de estudiantes que desean regresar a clases presenciales, pero esto por su seguridad no puede ser posible.

Como todos saben en específico, que en la Facultad de Ciencias de la Salud, se trabaja en áreas hospitalarias, por el tipo de programas educativos, por lo que es un riego latente para los estudiantes, ya que los dos hospitales donde realizan su trabajo de campos clínicos, tanto los alumnos de enfermería como de medicina, son hospitales Covid y en los últimos dias se ha dado un incremente en pacientes positivos de Covid, lo que esto representa para nosotros como institución educativa, debemos tener la autorización de la Secretaría de Salud, para que nuestros alumnos puedan retomar sus campos clínicos, entonces es por ello que no ha sido posible como medida de protección para nuestros estudiantes y docentes de campos clínicos.

Reiteró que a las aulas de clases tampoco es posible retornar, ya que se necesita estar en semáforo verde para tomar esa determinación y es a través del comité ejecutivo de contingencia, ya que ellos tienen esa facultad de tomar la decisión.

Las facultades no pueden tomar la determinación de retornar a las aulas sin tener antes la aprobación del comité, ya que se busca que tanto docentes como estudiantes no corran ningún riesgo, por lo que es deber de la institución salvaguardar no sólo la integridad de sus trabajadores, sino también de los estudiantes que son la razón de ser de esta alma mater, por lo que es importante continuar en estas condiciones de virtualidad.

Finalmente comentó que las clases presenciales son muy importantes en la preparación de todos los estudiantes, pero es igual de importante en estos momentos la parte teórica, por lo que los estudiantes deben tener esa dedicación en sus clases, para que cuando sea el momento de regresar a los campos clínicos, a los laboratorios y a todas las actividades normales, la transición sea más fácil entre la teoría, la simulación y la práctica.