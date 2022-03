Unacar felicita a Embajador Juvenil de México

El Dr. José Antonio Ruz Hernández, rector de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) felicita al alumno Luis Gerardo Pacheco Mejía del Programa Educativo de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, por ser seleccionado como Embajador Juvenil de México ante la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en el Foro Juventud 2022, dicho evento se realiza anualmente, donde a través de estrictos procesos de selección, solo son elegidos los mejores perfiles de jóvenes líderes entre los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas y en ediciones anteriores México ha tenido representantes provenientes de instituciones educativas prestigiosas como: el Tecnológico de Monterrey, la UNAM o el ITAM.

De esta manera la UNACAR refrenda estar a la altura de las mejores organizaciones educativas del país, manifestando dar a sus estudiantes una excelente preparación de calidad y desarrollar profesionistas con una formación integral en todo sentido.

El alumno Pacheco Mejía cuenta con el respaldo de instituciones de la talla de los Centros de Integración Juvenil (institución que lo propuso), la Sede de Naciones Unidas en México, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud (CONSEPP); por mencionar algunas organizaciones que han cooperado para materializar este gran logro.

De esta manera la UNACAR reconoce el notable trabajo de todos sus estudiantes que mediante su enorme esfuerzo y con el apoyo de profesores e instituciones, participan ante organismos nacionales e internacionales y logran obtener muy buenos resultados.

Facebook Notice for EU!

You need to login to view and post FB Comments!