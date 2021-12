UNACAR RECONOCE A ALUMNOS DESTACADOS DEL 2021

Alumnos matriculados en la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) demostraron durante este 2021 estar a la vanguardia, al ganar primeros lugares en diversas competencias en los ámbitos académico, de innovación e investigación, deportivo y cultural, tanto local, regional, estatal, nacional e internacional. De esta manera se reconoce públicamente a los estudiantes universitarios que lograron destacar, a través de un desayuno con autoridades universitarias.

Este desayuno el cual se realizó bajo todos los estrictos controles de sanidad, fue presidio por el Dr. José Antonio Ruz Hernández, Rector, quien estuvo acompañado por la Secretaria General, Dra. Arlene Rosa Guevara Bello; el Secretario Académico, Dr. José Luis Rullán Lara y la Secretaria Administrativa, Mtra. Cecilia Margarita Calvo Contreras.

También estuvieron presentes, los directores de las diversas escuelas y facultades de la UNACAR, además del Director General de Servicios al Estudiante, Ing. Isaac Arjona Gutiérrez , el Director de Extensión Universitaria, Mtro. Joel Adir Acuña Gálvez, el Director de Deportes, Mtro. Juan Pablo López Pérez, representantes de los capítulos estudiantiles y los más importantes, todos los alumnos que destacaron en este 2021.

Fueron un total de 44 logros de 68 alumnos tanto de nivel medio superior como superior que destacaron en este 2021, obteniendo primeros, segundos y terceros lugares en certámenes locales, estatales, regionales, nacionales e internacionales, poniendo en alto el nombre de nuestra institución en las áreas educativa, innovación e investigación, cultural y deportiva.

Los logros estudiantiles de este 2021 fueron: 05 excelencia académica, 15 académicos, 12 deportivos, 09 culturales, 02 innovación y 01 investigación

Tomaron la palabra alumnos destacados, quienes contaron sus experiencias dentro del ámbito que les toco, además que hicieron hincapié que no fue fácil de un dia para otro estar de manera virtual pero que siempre contaron con el acompañamiento de sus profesores que los alentaron y guiaron, por lo que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todas las autoridades universitarias y sus familias, para poder estar en estas competencias y certámenes, donde lograron obtener resultados que llenan de orgullo no solo a la UNACAR, sino también a Carmen, al Estado de Campeche y a México.

Posteriormente y como una sorpresa para todos los alumnos presentes, la Dirección General de Servicios Estudiantiles, realizó la rifa de tres Compu-Tablets, los cuales fueron ganadas por: Emanuel Vásquez Fúster del Campus Sabancuy, Baruc de los Santos Izquierdo de la Facultad de Ciencias de la Información y Erick Balboa Almeyda de la Facultad de Ingeniería, las cuales le serán de gran ayuda para continuar con su formación académica y seguir preparándose para continuar como alumno destacado.

De esta manera la UNACAR, realiza un emotivo reconocimiento público a los estudiantes de nivel medio superior y superior que destacaron en los ámbitos académico, de innovación e investigación, deportivo y cultural, que además brillaron gracias al alto desempeño y de esta manera, pusieron en alto el nombre de su Alma Máter, por la Grandeza de México

