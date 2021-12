Y en esta última entrevista del año traemos a una Joven hermosa y guapa Empresaria que desde años atrás se dedico al altruismo, ella es Fernanda de la Cruz Presidenta y Fundadora de “Ayúdame a Ayudar”

Así que amigos los invitamos a que apoyen a esta joven mujer emprendedora y dispuesta a cumplir sus sueños en Apoyar al Prójimo.

Y les deseo Feliz Navidad y un Prospero Año 2022

Su amiga de siempre y por siempre Georgina Cruz

