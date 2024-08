AMLO reacciona al intento de detención de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua

: “Tiene que ver con diferencias políticas”

A pocas horas de que elementos de la Fiscalía Anticorrupci0n de Chihuahua intentaron detener al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso tiene fundamento en “diferencias políticas que vienen de tiempo atrás”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este 15 de agosto, el líder del Ejecutivo informó que, sin previo aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, autoridades de Chihuahua quisieron detener al exmandatario estatal mientras se encontraba en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma, por presuntas acusaciones de corrupción.

Sin embargo, al no haber recibido la autorización de colaboración del encargado de despacho de la FGJ de la CDMX, Ulises Lara López, no se permitió ejecutar la orden de aprehensión.

“No había procedimiento de colaboración con la CDMX. Eso es lo que sucedió. Son asuntos de pleitos políticos y de venganza”.

Adicionalmente, López Obrador apuntó que se trata de una especie de venganza de parte de la actual gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, quien “se alió” con el también exgobernador César Horacio Duarte Jáquez (2010-2016) en contra de Corral.

“La actual gobernadora de Chihuahua se alió al exgobernador Duarte, aunque son de partidos distintos, es parte de la promiscuidad política de los últimos tiempos. Es una especie de venganza (…) porque Corral fue el que promovió las acusaciones (de peculado) en contra de Duarte”, expresó.

Javier Corral denuncia a Maru Campos: “No he cometido delito alguno”

Alrededor de las 6:30 horas de este jueves, el exmandatario de Chihuahua informó que presentó una denuncia en contra de María Eugenia Campos Galván y el titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin, por haber conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación Ilegal de la libertad en grado de tentativa “y lo que resulte”.

A través de X, antes Twitter, aseguró que las autoridades de Chihuahua buscaron detenerlo de “manera artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista”.

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido”, agregó.