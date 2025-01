Carin León rompe el silencio ante supuesto romance con Espinoza Paz: “Tengo tres días”

El cantante Carin León rompió el silencio tras los rumores sobre una supuesta relación con Espinoza Paz, asegurando que las preferencias sexuales no deberían ser un tema que se ponga sobre la mesa.

A través de un video, el intérprete de “Te lo agradezco” señaló que su público merecía una explicación ante los rumores que ponen en duda su orientación sexual.

“Es momento de darle explicaciones a la gente. Tengo tres días que me levanté con esta condición de ser gay porque la gente me lo impuso. Hasta la fecha no he desarrollado ninguna atracción por personal del mismo sexo”, dijo Carin León.

Por otro lado, el ganador de Latin Grammy afirmó que no mantiene ninguna relación amorosa con Espinoza Paz, a quien, incluso, en tono de broma, le hizo un llamado a reportarse para que el “romance” funcione.

“A mi compa Espinoza Paz le mando un fuerte abrazo. Viejo, repórtese, tiene rato que no se reporta y esta relación así no va a funcionar”, expresó el intérprete de “La boda del huitlacoche”.

Asimismo, Carin León puntualizó que, a estas alturas, la sexualidad de las personas no debe ser un tema de discusión, afirmando que respeta a la comunidad LGBTIQ+.

“Creo que, a estas alturas del partido, la sexualidad o la orientación sexual de cualquier persona hoy pasa a segundo plano. ¡Que viva la comunidad! Ya saben que los quiero mucho”, detalló el cantante.

¿De dónde surge el rumor?

Los rumores de una posible relación entre Carin León y el compositor, quien es famoso por el tema “El último viernes”, surgieron luego de una serie de videos difundidos en TikTok que muestran un supuesto “shippeo” entre ambas estrellas del regional mexicano. Sin embargo, los clips se generaron con inteligencia artificial (IA).

La noticia también se corrió como pólvora tras el lanzamiento del tema “De compas”, el cual, supuestamente, le habría dedicado el intérprete de “Primera cita” a Espinoza Paz.