Rara denuncia de ciudadana

Esta rara esta denuncia ciudadana pero pues igual la publicamos usted decide amigo (a) cibernatua y/o lector (a).

Denuncia Ciudadana: El aceite “económico” quemo a mi mujer

Buenas noches, ciudadanos de #Carmen . Esta vez les traigo una queja que parece sacada de una novela tragicómica, pero es la pura verdad. Mi mujer, con la mejor intención de ahorrarnos unos pesitos, compró aceite del barato . Ya saben, el que promete freírte la comida y, de paso, ponerle un poco de emoción a tu rutina matutina

El problema vino cuando, esta mañana, decidió preparar su lonche . Apenas encendió la flama y, ¡PUM! el aceite explotó como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales… ¡en su cuello! Lo bueno es que el dolor fue momentáneo , porque ella ‍♀️ trabaja y así no tuvo que pedir el día. Prioridades, ¿verdad?

Por desgracia, yo no pude estar ahí para auxiliarla porque, bueno, soy de #Mérida y todavía no regreso a casa. Así que, consejo del día: hagan un esfuerzo por comprar algo de calidad, no vaya a ser que terminen con un susto como el nuestro. ¡Gracias por su atención!