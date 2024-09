A solo días de dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador

By

Todo por sus paisanos tabasqueños… y mientras tanto, del otro lado en Campeche, la Gobernadora hizo lo imposible para llevarse otra parte de Pemex al API de Seybaplaya, dejando a Ciudad del Carmen con una mano atrás y otra adelante.

Pero sus paisanos no tienen, ni tendrán quejas de él, porque no solo les instaló la Refinería Olmeca-Dos Bocas en Paraíso, Tabasco –que hasta la fecha no refina nada pero que significó una gran derrama económica que fortaleció la macroeconomía del estado –, sino que el pasado viernes (20 de septiembre) se publicó en el Diario Oficial de la Federación el título de concesión de su gobierno para la construcción de una en Frontera, Centla, Tabasco, con una mega inversión de , .

Con esta terminal portuaria, donde se manejarán “todas las cargas, equipos, materiales, insumos, herramientas y aprovisionamientos , ́ ”, Frontera será el nuevo jugador estrella ⭐ en la logística petrolera en la Sonda de Campeche y el Golfo de México ️.

No se necesita ser un experto para predecir que esto restará actividad y participación a Ciudad del Carmen en una industria que ya va en declive .